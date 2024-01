Iscrizioni scuola 2024/25, entro il 15 gennaio le scuole devono personalizzare e pubblicare il modulo

Le famiglie, dal 18 gennaio 2024 e fino al 10 febbraio 2024, potranno procedere all’invio dell’iscrizione dei propri figli alle classi prime. Ma prima le scuole saranno impegnate in tutta una serie di attività propedeutiche, tra le quali la personalizzazione e pubblicazione del modulo.

Come fare?

Sul portale SIDI sono disponibili per le istituzioni scolastiche due link:

“Iscrizioni on Line (Personalizza Modulo)” da utilizzare per la personalizzazione del modello;

“Iscrizioni on Line (Supporto alle famiglie)” da utilizzare, durante il periodo delle iscrizioni, per inserire le domande per conto delle famiglie prive di strumentazione informatica. Tale funzione è disponibile, sia per le scuole sia per i CFP, accedendo con l’utenza dell’impiegato di segreteria, all’area SIDI di Gestione Alunni – Gestione Iscrizioni.

Il modello della domanda di iscrizione può essere personalizzato a partire da quello predisposto nell’anno precedente tramite la funzione “Importa modulo anno precedente”.

Con “Personalizza modulo” è possibile apportare eventuali modifiche ed aggiungere le voci del “catalogo alunni” e “catalogo famiglia”.

Con la funzione “Ulteriori Informazioni da richiedere alla famiglia” la scuola può chiedere informazioni aggiuntive e non obbligatorie ma che siano:

pertinenti e non eccedenti rispetto allo specifico obiettivo, finalizzato all’accoglimento delle domande di iscrizione e all’eventuale attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, definite con apposita delibera dal Consiglio d’istituto;

adeguatamente motivate, in modo che sia evidente l’indispensabilità delle informazioni richieste rispetto a ciascuna finalità perseguita; tale motivazione viene visualizzata al momento della compilazione on line da parte delle famiglie.

Una volta pubblicato il modulo di iscrizione, i criteri di precedenza adottati dalla scuola sono visualizzati anche in “Scuola in chiaro”.

Quali scadenze?

La pubblicazione di ciascun modello personalizzato deve avvenire, improrogabilmente, entro il 15 gennaio 2024. Se la scuola non ha pubblicato il modello, il 16 gennaio il MIM procederà, in automatico, alla pubblicazione del modello di base non personalizzato.