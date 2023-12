Iscrizioni scuola 2024/25 nella piattaforma unica: modalità e novità

Con nota 40055 del 12 dicembre 2023 il Ministero dell’Istruzione ha fornito istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025.

Tempistiche

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 possono essere presentatedal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024.

Modalità

Le iscrizioni sono effettuate on line sulla piattaforma UNICAper tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. La modalità resta cartacea per le scuole dell’infanzia.

Come si accede

L’accesso alla piattaforma UNICA è consentito utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Esclusioni

Non rientrano nell’ambito di applicazione della nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio, ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.

Insegnamento della religione cattolica

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Scelta di attività alternative

La scelta di attività alternative per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è operata attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica accessibile ai genitori dal 31 maggio al 1° luglio 2024.

Novità – Filiera tecnologico-professionale

La nota richiama la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale, il cui decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023 è in corso di registrazione. Le scuole interessate potranno candidarsi entro il 30 dicembre. Per ciascuna scuola l’attivazione delle classi prime, a partire dall’a.s. 2024/2025, è subordinata all’approvazione del progetto sperimentale presentato.

Novità – Liceo Made in Italy

Il disegno di legge AC 1341/A prevede l’introduzione nel nostro ordinamento scolastico del liceo del Made in Italy. Il Ministero si riserva di dare ulteriori e specifiche indicazioni per l’attivazione delle classi prime, già a partire dall’a.s. 2024/2025, qualora l’approvazione definitiva sopraggiunga in tempo utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni.