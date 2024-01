Iscrizioni scuola 2024/25, non ha la priorità chi invia prima la domanda

Inoltrare per primi la domanda di iscrizione all’a.s. 2024/25 non dà priorità di accoglimento da parte della scuola. Spesso le famiglie infatti si affrettano a trasmettere l’istanza, nella convinzione che chi arriva prima abbia la precedenza rispetto a chi invia la domanda l’ultimo giorno utile. Ma non è affatto così.

Non è la prima volta che il Ministero chiarisce questo aspetto. Anche in occasione delle iscrizioni per il prossimo hanno scolastico ha pubblcato un’apposita faq:

È vero che le domande di iscrizione vengono accolte in base all’ordine di presentazione? Che succede se presento la domanda l’ultimo giorno utile?

Le domande, in qualsiasi momento pervengano, purché tra il 18 gennaio e il 10 febbraio 2024 saranno trattate indipendentemente dall’ordine di arrivo. Infatti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza sono deliberati dai Consigli di istituto e devono rispondere a principi di ragionevolezza. È da escludere tra questi l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione.