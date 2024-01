Iscrizioni scuola 2024/25, per la scelta dell’istituzione scolastica c’è Scuola in Chiaro

Da domani, 18 gennaio, si entra nel vivo delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Saranno infatti attive dalle ore 8 le funzioni sulla piattaforma UNICA con le quali le famiglie potranno trasmettere telematicamente la domanda per l’iscrizione alle classi prime. Resta la modalità cartacea per le scuole dell’infanzia. Il termine ultimo per l’inoltro della domanda è il 10 febbraio.

La nota sulle iscrizioni, pubblicata il 12 dicembre scorso, illustra gli adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tra questi, indica la strada per individuare la scuola di interesse, utilizzando il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla piattaforma UNICA.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale.

Cos’è Scuola in Chiaro

Il progetto “Scuola in chiaro” nasce nel 2011 per rispondere all’esigenza di mettere a disposizione della collettività tutte le informazioni disponibili relative alle scuole italiane di ogni ordine e grado, in una forma organica e strutturata.

Negli anni successivi l’applicazione è stata oggetto di continui interventi migliorativi. Sono state aggiunte, infatti, via via nuove funzionalità ed implementate quelle originarie; sono state introdotte nuove sezioni (come quella interamente rivolta all’offerta formativa della scuola o quella dedicata all’edilizia scolastica); è stato modificato il motore di ricerca che, con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado, ha consentito di impostare un filtro sulla tipologia del “tempo scuola” e, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado ha permesso di selezionare l’indirizzo di studio specifico. Nel corso del tempo, inoltre, sono state apportate modifiche “strutturali” per rendere l’applicazione adattabile alle esigenze dell’utente e alle caratteristiche uniche del dispositivo da lui utilizzato. Infine, è stato migliorato l’aspetto grafico dell’applicazione, nel rispetto degli standard di usabilità e dei criteri di accessibilità.

L’applicazione Scuola in Chiaro permette di:

cercare una scuola o un centro di formazione professionale regionale sul territorio nazionale;

conoscere tutte le informazioni disponibili sugli istituti scolastici di ogni ordine e grado e sui centri di formazione professionale ricercati;

mettere a confronto l’offerta formativa delle scuole e dei centri di formazione selezionati;

accedere direttamente ad alcuni servizi legati alla ricerca di scuole come, per esempio, le “Iscrizione on-line”.

La base informativa che alimenta l’applicazione è costituita da dati già presenti nel sistema informativo del MIM (continuamente aggiornati) e dalle informazioni inserite da ciascuna istituzione scolastica attraverso le funzioni presenti sul portale SIDI.

Scuola in Chiaro sulla piattaforma UNICA

Sulla piattaforma UNICA è presente la sezione ORIENTAMENTO.

Qui c’è il collegamento diretto a Scuola in Chiaro.

Come effettuare la scelta

Su Scuola in Chiaro si può effettuare una ricerca rapida:

oppure una ricerca per posizione:

o ancora una ricerca avanzata: