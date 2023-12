Iscrizioni scuola a.s. 2024/25, domande tramite la piattaforma UNICA dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 [NOTA e ALLEGATI]

Iscrizioni scuola a.s. 2024/25, domande tramite la piattaforma UNICA dal 18 gennaio...

Dopo le anticipazioni di ieri, nella giornata di oggi, 12 dicembre, il Ministero ha pubblicato l’attesa circolare sulle iscrizioni all’a.s. 2024/25.

Le domande di iscrizione alle classi prime potranno essere presentate dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, quindi in un periodo successivo a quello previsto nelle scorse annate, in cui le iscrizioni chiudevano a fine gennaio.

Cambia anche la modalità per inoltrare la domanda, che non avverrà più tramite il portale Iscrizioni on-line, ma dovrà essere effettuata all’interno della nuova piattaforma UNICA, raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

All’interno della piattaforma è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura (“Iscrizioni”).

Sono inoltre presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”).

Resta cartacea la modalità per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia e per i casi indicati nella circolare al punto 1.2.

