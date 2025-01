Iscrizioni scuola superiore 2025: quale corso scegliere? Consigli utili a docenti, alunni e genitori – DIRETTA ore 16,00

Il MIM ha comunicato che le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026 potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8:00 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2025.

Modalità iscrizione scuola primaria

Per iscrivere gli alunni alla prima classe della scuola primaria è necessario che il genitore o chi ne fa le veci deve procedere collegandosi on line sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dove è presente il modulo di domanda da compilare e i relativi allegati. Per accedere comunque è necessario avere una delle seguenti credenziali: SPID, CIE, CNS o Eidas.

Scuola superiore: quale corso scegliere?

Ma quali sono i consigli giusti per gli studenti? Come si orientano al meglio i ragazzi? E a cosa devono fare attenzione i genitori? Infine, i docenti sono adeguatamente formati?

La diretta della Tecnica della Scuola

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica della Scuola di oggi, lunedì 20 gennaio, alle ore 16,00. Ospiti Giovanni Cogliandro, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Mozart di Roma, Rita Manzani Di Goro, presidente dell’Associazione Genitori AGe Toscana APS e il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

