Istanza OnLine per le supplenze, incontro ministero-sindacati

Si svolgerà questa mattina alle 11 l’incontro tra ministero dell’istruzione e sindacati che ha per oggetto le procedure di assunzione da GPS. La riunione è stata convocata in seguito alla mancata pubblicazione sulla piattaforma delle Istanze OnLine del ministero dell’istruzione, del modulo di compilazione per l’immissione in ruolo (da I fascia GPS e relativi elenchi aggiuntivi) e per gli incarichi di supplenza fino al 30 giugno o fino al 31 agosto (da GaE e GPS I e II fascia)

Supplenze da GaE e GPS

Dopo la richiesta sindacale del 31 luglio, in cui veniva chiesto un incontro urgente con i vertici del Ministero dell’Istruzione, è arrivata, a stretto giro di posta, la convocazione dei sindacati per oggi 3 agosto. Nella lettera inviata al Ministro Bianchi, i sindacati avevano sollevato diversi punti di criticità per quello che riguarda le immissioni in ruolo da GPS I fascia, con i relativi elenchi aggiuntivi, e gli incarichi di supplenza da richiedere, per gli inseriti in GaE e GPS I e II fascia, tramite la piattaforma delle Istanze OnLine.

Molto probabilmente il ritardo della pubblicazione, su Istanze OnLine del MI, del modello di compilazione delle domande per le immissioni in ruolo da GPS I fascia e relativi elenchi aggiuntivi e delle domande di incarichi e supplenze annuale e fino al termine delle attività didattiche, è da collegarsi all’incontro chiarificatore che gli esperti del Ministero avranno, oggi 3 agosto, con i sindacati.