Istanze online per mini call veloce, come presentare la domanda e quali sono le disponibilità dei posti?

Istanze online per mini call veloce, come presentare la domanda e quali...

I docenti interessati, possono presentare la domanda finalizzata a partecipare alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “mini call veloce”) nel periodo compreso tra mercoledì 9 agosto 2023 (ore 9.00) e venerdì 11 agosto 2023 (ore 9.00).

Chi può partecipare

Possono partecipare i docenti che hanno prodotto la domanda nella stessa provincia nella quale siano iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno, unicamente in modalità telematica che non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura.

Procedura

I candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura eccezionale per l’immissione in ruolo sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare domanda per una o più province della stessa regione diverse rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Modalità presentazione domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, per cui è necessario avere le credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Completate le suddette operazioni preliminari, si accederà alla domanda tramite un link diretto presente sull’home page del suddetto portale delle “Istanze on line”.

Dichiarazioni

Nella domanda bisogna dichiarare:

a) la provincia d’iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi

aggiuntivi per i posti di sostegno;

b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di

inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;

c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare

alla procedura;

d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la

medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di

una proposta di assunzione.

Disponibilità posti

Il Ministero informa che risultano disponibilità solo nelle seguenti regioni:

Emilia Romagna

Friuli VG

Liguria

Lombardia

Piemonte

Sardegna

Toscana

Veneto

LA TABELLA CON TUTTI I NUMERI DEI POSTI

Contenuti della domanda

Sedi richiedibili

I docenti che si trovano nella condizione di cui sopra possono presentare la domanda per una o per più province di un’unica regione, escluso la provincia in cui sono inseriti.

Vincolo

I docenti che presentano domanda per la cosiddetta “mini call veloce”, saranno vincolati a permanere nella stessa sede per un triennio. Fermo restante che per i docenti di sostegno permane il vincolo quinquennale nel tipo di posto.

Rinuncia

Il docente che dopo aver presentato la domanda per la “mini call veloce” dovesse decidere di rinunciare, può farlo comunicando, entro le ore 9 dell’11 agosto, all’ufficio scolastico la volontà di non accettare, ciò non prevede alcuna sanzione e consente al docente di partecipare alla fase successiva delle supplenze annuali.

Mancata presentazione

La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze annuali nella provincia originaria d’inserimento.

