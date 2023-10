Istat nomi bambini, ecco quelli più diffusi: Leonardo, Francesco, Sofia e Aurora

Leonardo e Sofia sono i nomi più gettonati dei bambini e della bambine nati nel 2022: è quanto emerge dal Rapporto pubblicato in queste ore dall’Istat.

Leonardo mantiene il primato conquistato nel 2018; al secondo posto risale Francesco che conquista due posizioni sul 2021. Stabile Tommaso che rimane al terzo posto, mentre Alessandro scende dal secondo al quinto.

Situazione immutata invece tra i nomi femminili rispetto al 2021: stabili Sofia in prima posizione, Aurora in seconda, Giulia in terza e Ginevra in quarta.

Leonardo è al primo posto in tutte le regioni del Centro-nord, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Leo, e dell’Umbria, dove Tommaso sta davanti a tutti.

Francesco è al primo posto in quattro regioni del Mezzogiorno (Molise, Puglia, Basilicata e Calabria) mentre Antonio spopola in Campania.

Giulia è al terzo posto nella classifica nazionale ma mantiene la prima posizione in Campania, Puglia e Basilicata. Aurora, seconda in graduatoria nazionale, è la prima in Molise.

Diverso è il caso dei bambini di famiglie straniere che hanno invece spesso nomi che si rifanno alla loro tradizione.

Fra i bambini stranieri prevalgono nomi come Adam, Amir e Rayan, ma sono diffusi anche Leonardo, Matteo e Luca.

Tra le bambine straniere il primato spetta a Sofia, seguito da Sara, Amira, Emma, Emily e Aurora.