ISTAT, torna il Censimento permanente sui banchi di scuola: iscrizioni dal 10 ottobre al 12 dicembre 2022

In attuazione del Protocollo d’intesa tra il Ministero d’Istruzione e l’Istat del 15 novembre 2019 e in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l’Istat ripropone anche quest’anno “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, iniziativa centrata sul tema “Censimento e territorio” che nel 2022 giunge alla quarta edizione.

Il progetto è articolato in un percorso formativo, in una competizione statistica e in un concorso di idee finalizzati alla realizzazione di un prodotto di comunicazione che, partendo dalla lettura e dalla comprensione dei dati statistici, consenta ai ragazzi di conoscere e raccontare il proprio territorio.

L’iniziativa è indirizzata alle classi terza, quarta e quinta della Scuola primaria, prima, seconda e terza della Scuola secondaria di primo grado.

Le adesioni dovranno avvenre dal 10 ottobre al 12 dicembre 2022.

Scarica il Regolamento e la Nota del Ministero dell’Istruzione