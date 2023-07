Istituti tecnici superiori: a Genova confronto Regioni-Mim

Due giorni di tavoli tecnici e incontri a Genova per parlare di “Sfide e opportunità degli Istituti Tecnologici Superiori”, promossa dalla Associazione Rete ITS Italy e presiewduti da rappresentanti tecnici e dagli assessori di oltre dieci regioni italiane, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia.

All’iniziativa hanno preso parte tecnici e assessori delle Regioni e del ministero dell’Istruzione per intrecciare un confronto forte, sia a livello tecnico che a livello politico, su temi cruciali quali le modalità di stanziamento dei finanziamenti previsti dal Pnrr, dai fondi strutturali europei e dai fondi ordinari, la promozione degli istituti sui territori attraverso orientamento e comunicazione.

Così, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dopo l’annuncio di altri due appuntamenti nel corso del 2023, ha riassunto gli incontri: “Gli Its sono realtà di grande valore nel panorama formativo italiano e ligure. Regione Liguria li sostiene convintamente perchè forniscono agli studenti opportunità concrete di accesso nel mondo del lavoro grazie alla stretta collaborazione con il mondo delle imprese Basti pensare che entro i sei mesi dalla fine del percorso circa l’80% dei ragazzi trova un’occupazione”.