Istruzione adulti, funzionamento dei CPIA a.s. 2024/25: le scadenze da rispettare [NOTA]

Istruzione adulti, funzionamento dei CPIA a.s. 2024/25: le scadenze da rispettare

Il Ministero ha fornito istruzioni in merio al funzionamento dei Centri per l’istruzione degli adulti per l’anno scolastico 2024-2025.

In particolare, la nota prot. n. 39504 del 30 settembre 2024 indica alcune tempistiche da rispettare:

10 ottobre 2024: rinnovo dell’accordo tra il CPIA (unità amministrativa) e le istituzioni scolastiche di secondo grado già individuate dagli Uffici scolastici regionali, dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, e trasmisisone all’USR competente

15 ottobre 2024 : termine per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti

: termine per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti 15 novembre 2024: termine per la erdazione del Patto Formativo Individuale (PFI), documento base per la formalizzazione del percorso di studio personalizzato e la valutazione dei percorsi.

La nota richiama anche le recenti Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, precisando che a partire dal corrente scolastico 2024/25 i curricoli di Educazione civica faranno riferimento ai traguardi e agli obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale, per il primo e per il secondo ciclo di istruzione.

I nuclei concettuali intorno ai quali si snodano le tematiche dell’Educazione civica sono tre, come di seguito indicato:

1. Costituzione

2. Sviluppo economico e sostenibilità

3. Cittadinanza digitale.

Nell’arco delle 33 ore annuali previste i docenti potranno proporre attività che sviluppino conoscenze, abilità e competenze relative all’educazione alla cittadinanza, all’educazione alla salute e al benessere psicofisico e al contrasto delle dipendenze, all’educazione ambientale, all’educazione finanziaria, all’educazione stradale, all’educazione digitale e all’educazione al rispetto.

