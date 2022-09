Istruzione adulti, stanziati 11,7 milioni di euro per l’innovazione dei CPIA

È stato registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre scorso il D.M. 222 dell’11 agosto 2022 avente ad oggetto: “Decreto di destinazione delle risorse per l’attuazione di “progetti in essere” del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” e 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.

L’art. 1 destina 11.700.000 euro per sviluppare presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti gli ambienti di apprendimento innovativi negli spazi didattici appartenenti direttamente ai CPIA.

Le risorse provengono per 3,008 milioni di euro dal “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” per il 2022 e per la restante cifra dallo stanziamento di bilancio del medesimo fondo relativo al 2023.