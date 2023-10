Istruzione obbligatoria in Europa, quanto dura? La scheda della Rete Eurydice

“L’istruzione obbligatoria in Europa 2023/2024” è il titolo della scheda della Rete Eurydice pubblicata il 4 ottobre 2023.

Questa pubblicazione presenta la durata dell’istruzione/formazione obbligatoria in Europa, evidenziando le età di inizio e di fine del percorso.

Le informazioni si riferiscono all’anno scolastico 2023/204 e sono disponibili per i 39 sistemi educativi europei, che coprono i 37 paesi partecipanti al programma dell’UE Erasmus+.

Nella maggioranza dei Paesi si inizia a 6 anni

L’età più diffusa in UE per iniziare l’obbligo scolastico è di 6 anni.

In Francia e Ungheria si parte invece addirittura a 3 anni, mentre per i bambini in Estonia e la Croazia la scuola obbligatoria inizia a 7 anni.

Frequentare almeno un anno di istruzione preprimaria (livello ISCED 0) è obbligatorio in circa la metà dei sistemi educativi.

Nella maggior parte dei paesi, l’istruzione obbligatoria riguarda anche uno o più anni di scuola secondaria superiore istruzione (livello ISCED 3).

In alcuni sistemi educativi, l’istruzione obbligatoria può essere impartita a domicilio a determinate condizioni.

In media l’istruzione obbligatoria termina a 15-16 anni

In Europa, l’istruzione obbligatoria di solito dura 10-11 anni e termina all’età di 15-16 anni.

La durata più breve (8-9 anni) è prevista in Estonia, Croazia, Polonia, Slovenia, Albania, Bosnia e Erzegovina, Liechtenstein, Montenegro e Serbia.

In poco meno di un terzo dei sistemi educativi europei, l’obbligo scolastico dura per più di 11 anni, fino all’età di 18 anni.

L’obbligo di frequentare fino all’età di 19 anni riguarda quattro Länder tedeschi e alcuni programmi educativi nella Macedonia del Nord.

La durata più lunga la troviamo in Francia, ben 15 anni (dai 3 ai 18 anni).