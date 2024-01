It Alert, ripartono i messaggi di test della Protezione Civile: saranno inviati in orario scolastico, il calendario regione per regione

Ripartono da oggi, 22 gennaio, i messaggi It-Alert, i test di prova inviati a tutti i cittadini, tra cui ovviamente docenti e studenti, da parte della Protezione Civile per testare il sistema di allerta di cui l’Italia si sta dotando. Si tratta di ulteriori messaggi dopo quelli che sono stati inviati nei mesi scorsi. Ecco le date e gli orari di invio dei messaggi regione per regione, come riporta La Repubblica.

It Alert Piemonte 22 gennaio

Oggi, 22 gennaio, alle ore 12, viene inviato l’It Alert in Piemonte, per un immaginario incidente nucleare in Francia coinvolgerà oggi gli abitanti della provincia di Torino.

It Alert Toscana 23 gennaio

Martedì 23 gennaio alle 14.30 in Toscana (a Prato e Campi Bisenzio), arriverà un messaggio che avvertirà di un incidente in un impianto industriale soggetto alla Direttiva Seveso, in particolare nello stabilimento Toscochimica.

It Alert Calabria 24 gennaio

Mercoledì 24 gennaio alle 12 sarà simulato un incidente allo stabilimento Butangas in provincia di Cosenza.

It Alert Campania 24 gennaio

Mercoledì 24 gennaio alle 12 sarà simulato un incidente allo stabilimento Garolla nella provincia di Napoli.

It Alert Sardegna 24 gennaio

Mercoledì 24 gennaio alle 12 sarà simulato un incidente all’impianto Fiamma 2000.

It Alert Emilia Romagna 24 gennaio

Mercoledì 24 gennaio alle 12 sarà simulato un incidente allo stabilimento Scam a Modena.

It Alert Basilicata 25 gennaio

Giovedì 25 gennaio alle 12 sarà simulato un incidente all’Eni.

It Alert Friuli Venezia Giulia 25 gennaio

Giovedì 25 gennaio alle 12 sarà simulato uno sversamento all’impianto Rir-Gala Logistica.

It Alert Bolzano 25 gennaio

Giovedì 25 gennaio alle 12 sarà simulato il collasso di una grande diga, a Presenzano (in Campania) e a Monguelfo, nella Provincia di Bolzano.

It Alert Abruzzo 26 gennaio

Venerdì 26 gennaio alle 12 sarà simulato un incidente allo stabilimento Gpl Sodifa all’Aquila.

It Alert Sicilia 26 gennaio

Venerdì 26 gennaio alle 12 sarà simulato un collasso delle grandi dighe di Ancipa in Sicilia.

It Alert Valle d’Aosta 26 gennaio

Venerdì 26 gennaio alle 12 sarà simulato un collasso delle grandi dighe di Beauregard in Valle d’Aosta.

It Alert, cosa c’è scritto nel messaggio?

Ecco il testo del messaggio che sarà ricevuto dai cittadini: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

It Alert, cosa fare quando si riceve il messaggio

Quando si riceve il messaggio non sarà necessario fare nulla se non cliccare sul messaggio e rispondere al questionario della Protezione Civile. Ci saranno domande su come è avvenuta la ricezione dell’allerta.

Non ho ricevuto It Alert, cosa fare?

Ma cosa fare se il messaggio non è stato ricevuto? I test servono proprio per verificare, tra le altre cose, eventuali errori nell’invio/ricezione di messaggi IT-alert. Nel caso in cui ci si trova in un’area soggetta a test con il dispositivo acceso e con connessione telefonica e non si è ricevuto il messaggio IT-alert occorre compilare il questionario apposito.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Contact Center al numero verde 800 840 840.