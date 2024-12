ITS Academy: arriva What’s Next, un nuovo servizio interattivo di orientamento

What’s Next: scopri gli ITS Academy nel Metaverso.

Così si presenta il nuovo servizio, inserito nella piattaforma UNICA, dedicato agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Attraverso What’s Next è possibile esplorare l’offerta formativa degli ITS Academy attraverso un’esperienza virtuale che si sviluppa in tre livelli interattivi:

Virtual Agorà : il punto di partenza del viaggio nel Metaverso dove si trovano le informazioni principali sugli ITS Academy e sulle opportunità che offrono. Qui è possibile interagire con un Digital Human, assistente virtuale che risponde alle domande degli utenti.

: il punto di partenza del viaggio nel Metaverso dove si trovano le informazioni principali sugli ITS Academy e sulle opportunità che offrono. Qui è possibile interagire con un Digital Human, assistente virtuale che risponde alle domande degli utenti. Meta Expo : uno spazio fieristico in cui familiarizzare con le 10 aree tecnologiche degli ITS Academy interagendo con modelli 3D rappresentativi e facendosi guidare dai Digital Human.

: uno spazio fieristico in cui familiarizzare con le 10 aree tecnologiche degli ITS Academy interagendo con modelli 3D rappresentativi e facendosi guidare dai Digital Human. Aree Tecnologiche: 10 sale tematiche, ciascuna dedicata a un’area tecnologica degli ITS Academy, dove scoprire le figure professionali associate. Qui è possibile mettersi alla prova partecipando ai mini-laboratori utili a sperimentare le principali mansioni delle diverse professioni, attraverso un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Il servizio rimanda anche alla pagina degli ITS Academy, in cui è possibile navigare nelle varie aree tecnologiche: