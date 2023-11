ITS Academy, il decreto su aree tecnologiche, figure professionali, standard minimi e diplomi

Il Ministero ha pubblicato il Decreto 203/2023 con il quale si individuano in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:

a) le aree tecnologiche di riferimento;

b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Aree tecnologiche

Le aree tecnologiche di riferimento sono:

Area n. 1 – Energia

Area n. 2 – Mobilità Sostenibile e logistica

Area n. 3 – Chimica e nuove tecnologie della vita

Area n. 4 – Sistema Agroalimentare

Area n. 5 – Sistema Casa e ambiente costruito

Area n. 6 – Meccatronica

Area n. 7 – Sistema Moda

Area n. 8 – Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro

Area n. 9 – Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo

Area n.10 – Tecnologia dell’informazione, della comunicazione e dei dati.

Requisiti per accedere

L’accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di almeno 800 ore.

Diplomi

Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF.

I diplomi, recanti l’area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l’eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale, sono rilasciati dal Ministero dell’istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi.

Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell’Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement.