Its, edilizia scolastica, dimensionamento, dispersione scolastica: primo incontro fra Valditara e gli assessori regionali

Its, edilizia scolastica, dimensionamento, dispersione scolastica: primo incontro fra Valditara e gli...

Primo incontro fra il nuovo ministro Valditara e gli assessori all’Istruzione e alla Formazione regionali. Ne dà notizia in un comunicato il ministero dell’Istruzione che svela i contenuti del confronto:

“Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, ha incontrato ieri sera gli Assessori all’Istruzione e alla Formazione di tutte le Regioni italiane per un primo confronto sulle questioni più rilevanti per il mondo della scuola.

L’incontro, particolarmente apprezzato dalle Regioni per la tempestività della convocazione già all’indomani del voto di fiducia e per l’attenzione dimostrata al confronto rispetto alle prerogative regionali, si è svolto in un clima di leale e proficua collaborazione.

Nel suo intervento, il Ministro ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia e in stretto raccordo sulle tematiche poste come prioritarie dalle Regioni, quali il nuovo assetto degli Istituti Tecnologici Superiori, l’edilizia scolastica, la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, il dimensionamento e la valorizzazione delle scuole montane.

Il Ministro ha ribadito la volontà di operare sin da subito con le Regioni, sulla base di una programmazione coordinata, nel rispetto del ruolo delle autonomie”.