Johns Hopkins University: contagi verso i 250 milioni, oltre 5 milioni i morti

A parlare sono i dati della Università Americana Johns Hopkins che contano 5.001.817 i morti nel mondo, mentre i contagi sono 246.811.481; negli Usa i decessi per virus sono più di 745.800, il Brasile ne conta 607.000 e l’India più di 450.000. In Messico i decessi sono arrivati a 288.365, in Russia a 234.194 e in Perù 200.246, dove però si ha la più alta percentuale in rapporto agli abitanti.

In Italia il dato aggiornato al 1° novembre 2021 conta 132.100 decessi.

E in Europa? Secondo l’università statunitense, la circolazione del virus SarsCoV2 è aumentata dall’inizio dello scorso ottobre. I casi in Gran Bretagna sono stati 284.000 e in Germania 131.000.

Si muore di più nell’Est europeo, dove è stato vaccinato circa il 30% della popolazione, mentre si muore meno in tutti i Paesi nei quali la percentuale di popolazione vaccinata è confrontabile a quella italiana, come Finlandia, Danimarca, Spagna e Portogallo.