Joy of moving, torna nelle scuole il metodo innovativo di educazione al movimento

Joy of moving, torna nelle scuole il metodo innovativo di educazione al...

In continuità con le precedenti esperienze progettuali anche per il corrente anno scolastico 2023/24 il Ministero dell’istruzione e del merito promuove la diffusione del metodo Joy of moving, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado degli istituti scolastici statali e paritari.

Si tratta di un metodo innovativo per lo sviluppo interconnesso dei domini fisico-motorio, cognitivo e socio emozionale del bambino.

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno aderire a Joy of moving registrandosi al link https://www.joyofmovingeducation.com/adesione.

Trattandosi della scelta di utilizzo di un metodo educativo, per favorire il coinvolgimento delle scuole nei tempi e modi legati ai Piani dell’offerta formativa, non è prevista una data di scadenza per aderire.

All’interno del percorso Joy of moving, oltre ai manuali (seconda edizione di Joy of moving e Joy family) forniti gratuitamente al momento dell’adesione della scuola, saranno messi a disposizione materiali didattici, corsi di formazione on-line rinnovati e certificati, webinar di approfondimento e corsi in presenza.

Sarà attiva, inoltre, la Community degli insegnanti, con sessioni di partecipazione del Team di Esperti JOM, anche di paesi stranieri che hanno adottato il metodo, e la challenge “Docente del mese”, con la vincita di materiali sportivi per la scuola.