La Cisl Scuola scrive al Ministro: tra le richieste, confronto sul CCNL e dati sull’avvio dell’anno scolastico

Un quadro preciso sull’andamento delle operazioni riguardanti il personale scolastico, in particolare fornendo un riepilogo dettagliato delle nomine effettuate, sia per il personale docente (con particolare riguardo alle nomine degli idonei del concorso 2020) sia del personale ATA e del personale educativo.

Sono le richieste che la Cisl Scuola ha formulato al ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara in una lettera inviata al Capo di Gabinetto. Il sindacato ha richiesto anche il numero dei posti rimasti tuttora vacanti e lo stato delle diverse graduatorie, a nomine effettuate, in vista del confronto da avviare sulle procedure di reclutamento nel quadro indicato dal PNRR.

C’è poi l’aspetto del prossimo CCNL, per il quale la Cisl Scuola sollecita l’avvio dei tavoli di confronto su molte questioni (formazione docenti e ATA, compensi per tutor e orientatori, criteri per lo svolgimento di riunioni collegiali on line), affrontando anche il tema della card docenti e quello dei nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno.

Infine, per i dirigenti scolastici, la richiesta di aprire immediatamente i tavoli di contrattazione integrativa previsti dal CCNL di area, ai quali è rimessa la definizione di aspetti retributivi (tra i quali la retribuzione di risultato e le reggenze dell’a.s. 2023/24 ma anche i criteri delle modalità del lavoro agile e l’attivazione di piani di welfare integrativo.