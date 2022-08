La DaD per risparmiare energia? Villani (M5S): impensabile, la didattica a distanza è nata per l’emergenza sanitaria, non per ogni evenienza

Sulle ipotesi che circolano in questi giorni di ricorrere alla didattica a distanza, almeno una volta a settimana, il sabato, nell’ottica del risparmio energetico, sono in tanti a dichiarare il proprio disappunto.

Virginia Villani, deputata del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio uninominale nord della provincia di Salerno per la Camera dei Deputati, commenta: “Impensabile ricorrere alla Dad per risparmiare energia. Esistono strumenti e misure più efficaci. La scuola è inclusione e socializzazione e deve essere in presenza”.

Peraltro lo stesso ministero, nel recente vademecum, ha fatto dietrofront sulla DaD persino per gli alunni positivi al Covid-19, una scelta inspiegabile che rinnega la direzione in cui ci si è mossi in questi ultimi 2 anni, durante i quali si è investito (e si conta di continuare a farlo) sulla formazione dei docenti sulle nuove tecnologie.

Continua Virginia Villani: “Come Movimento 5 Stelle non siamo affatto favorevoli alle proposte che prevedono riduzioni di orario e ritorno alla Dad nelle scuole per risparmiare energia. La Dad è stata uno strumento utilizzato durante l’emergenza sanitaria del Covid e oggi non sussistono le condizioni per renderla efficace in ogni evenienza. Deve restare uno strumento eccezionale, straordinario e limitato nel tempo perché genera delle difficoltà oggettive negli studenti e alle rispettive famiglie: è impensabile proporre la didattica a distanza per fronteggiare l’emergenza energia che può essere risolta, a differenza del Covid, con altri strumenti molto più efficaci e meno limitativi per i cittadini e per generazioni di studenti”.