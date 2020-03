La didattica al tempo del Coronavirus

vivamente sollecitati dagli Uffici Scolastici Regionali), di uniformare le azioni didattiche dei propri docenti. Uniformare, monitorare qualcosa che ha una consistenza poco normata e poco radicata nel nostro sistema educativo: LA DIDATTICA A DISTANZA, appunto.

Tuttavia, sono riusciti a ovviare alla fragilità metodologica rispetto all’uso delle tecnologie, e colmare il vuoto concettuale di molti insegnanti, con parole nuove che fino ad ora circolavano a macchia di leopardo nel nostro sistema scolastico, fatta eccezione, forse, degli Istituti Superiori in cui la consuetudine ad avvalersi di strumenti digitali è più frequente.

Le elenco qui di seguito (perdonate, se me ne sfugge qualcuna): piattaforme, classi virtuali, tutorial, WEB-binar, video lezioni, APP……

In nostro aiuto, arrivano pure le case editrici che, acquisita rapidamente la valenza pedagogica del concetto di Didattica a distanza, ci indicano link e piattaforme, fino ad ora sconosciuti. In più, il tutto accompagnato dal “#nonsietesoli!!

Ma, il colpo più duro da assorbire (almeno per ciò che mi riguarda), è stato quando si è sottolineato che tale didattica deve essere inclusiva. Ovvero avere una particolare attenzione nei confronti dei BES e della Disabilità…

E qui la “dissonanza “si fa sempre più forte. Mi chiedo: come fare per coinvolgere in videoconferenza per una classe virtuale, l’alunna straniera con cui a malapena riesco a comunicare in un rapporto a due? E con i cui genitori parlo attraverso un parente poco alfabetizzato in L2? E per l’alunna con difficoltà di concentrazione, la cui attenzione è intermittente come le lucine che abbelliscono l’albero di Natale? Che dire poi di quelle famiglie con svantaggio socio-culturale? E come la mettiamo con i genitori che lavorano tutto il giorno e lasciano i loro figli ai nonni? Come potrebbero questi ultimi vigilare i nipoti durante le lezioni on-line?

Il nostro sistema educativo è messo a dura prova in questo momento; ci sono disparità e diseguaglianze tra i vari Istituti, e non tutti sono preparati ad affrontare anche questa emergenza educativa. Ma questo è comprensibile. Ciò che, a mio avviso non lo è, è non ammetterlo. E spingere un buon numero di insegnanti a sopperire utilizzando mezzi con cui hanno poca o scarsa familiarità. La bufala più grossa è però un’altra: credere che la tecnologia, possa diventare prassi educativa quando dovrebbe essere uno strumento al servizio dell’azione didattica.

La relazione educativa fatta di contatto diretto, di empatia, di occhiate e sguardi complici, è insostituibile…Talvolta una telefonata, un messaggio vocale, anche utilizzando il tanto demonizzato WA con il cellulare, soprattutto in questo momento, possono risultare preziosi per mantenere il contatto (affettivo in primis, oltre che educativo) con alunni e genitori.

Io, sto facendo così. E lavoro molto di più. Preparo file audio che accompagnano lezioni, preparo lavori nel tentativo di intercettare i bisogni di tutti e comunico via mail (ormai mezzo primitivo…)

E sono consapevole che, al ritorno a scuola, ci sarà molto da fare per ricucire lo strappo.

Patrizia Battistini