La docente di una sola alunna a Marettimo: “Sfida che ho visto come un segno divino, ho lasciato il posto fisso per insegnare”

Qualche giorno fa abbiamo parlato del caso della docente che insegna ad una sola alunna a Marettimo, isola delle Egadi, frazione di Favignana, nel trapanese. L’insegnante, 34 anni, che ha deciso di trasferirsi nell’isola da Palermo, ha detto di essere soddisfatta della sua scelta ai microfoni de Il Corriere della Sera.

“È stato mio padre a spingermi incontro a questa nuova sfida, perché abituata ai sacrifici dei trasferimenti scolastici, certamente sarei riuscita anche in questo, che da credente ho visto come un segno divino”, ha esordito. La docente insegna a Giada, di 11 anni, iscritta alla prima media.

Anche la piccola Giada vuole fare l’insegnante

“Giada ha già deciso cosa fare da grande”, racconta la docente. “Vuole fare l’insegnante, affinché i bambini che vivono sull’isola, a cui sente un forte senso di appartenenza, possano andare a scuola”.

La professoressa ha iniziato a insegnare con le graduatorie provinciali per le supplenze cinque anni fa. Insegnare era il suo sogno, che ha inseguito lasciando il lavoro di segretaria a tempo indeterminato. “Prima di scegliere Marettimo ero supplente in un liceo a Pantelleria, dove mi avrebbero certamente riconfermata. È stato difficile lasciare i ragazzi a cui mi ero affezionata. Ma se Dio mi ha portata qui, certamente è per un motivo. Sono abituata a viaggiare da un posto all’altro, conclude, anche se questa è una pecca della scuola, che dovrebbe dare più stabilità ai docenti, ma soprattutto ai propri alunni”, ha raccontato.

La docente ha preso servizio il 6 novembre

A inizio novembre l’Ambito Territoriale di Trapani ha nominato la professoressa. La docente di Italiano della piccola Giada ha finalmente un volto e un nome e ha preso servizio lunedì 6 novembre.

“Con l’assegnazione di dodici ore della classe di concorso A022 Italiano, Storia e Geografia all’organico di fatto dell’Istituto – dice Francesco Marchese, Dirigente dell’Istituto comprensivo ‘Antonino Rallo’ – in aggiunta alle 18 ore di Matematica, garantiremo il diritto allo studio e la frequenza scolastica dell’alunna Giada presso la scuola di Marettimo”.