La docente sospesa per la recita delle preghiere in classe è nuovamente sotto accusa per presunti schiaffi ad alunna

La docente sospesa per la recita delle preghiere in classe è nuovamente...

L’anno scorso avevamo a lungo parlato della docente di Oristano, sospesa per venti giorni con riduzione dello stipendio per aver pregato in classe e aver costruito insieme ai piccoli alunni un rosario durante le ore di lezione.

La docente, adesso, sembrerebbe essere nuovamente nel ciclone. Secondo quanto riportato dalle testate locali, l’insegnante è stata nuovamente sospesa, stavolta con 90 giorni e una riduzione dello stipendio. Gli organi scolastici hanno fatto sapere che l’insegnante, lo scorso settembre, avrebbe dato due schiaffi a un’alunna affermando che si tratta di “Comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente”.

La maestra si difende, asserendo di essere vittima di un accanimento nei propri confronti e che ha semplicemente dato due schiaffetti alla bambina a mo’ di punizione per essere scappata dall’aula, sedendosi poi a terra con gli occhi spalancati. Adesso a scuola sono tornati gli ispettori per fare chiarezza.