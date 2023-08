La filosofia del “quanto più sai, tanto più vali”

Le motivazioni per studiare possono essere tante: il piacere di apprendere, la soddisfazione e l’orgoglio di portare a casa bei voti, l’interesse economico (cioè in vista di un futuro lavoro).

Noto che però – almeno a parole – sembra che la motivazione considerata più degna sia l’apprendimento fine a se stesso.

Ma non tutti, genitori e studenti, sono d’accordo. Io stesso, ai tempi della mia formazione scolastica, ero spinto e stimolato fortemente anche dalle altre due motivazioni di cui sopra.

Alcuni genitori dei miei allievi mi dicono: “così come io porto a casa lo stipendio per dar da mangiare alla famiglia, mio figlio/mia figlia deve portare a casa dei risultati positivi. E’ questo il suo lavoro di studente”.

E’ un po’ la filosofia pragmatista americana del “quanto più sai tanto più vali”, aborrita dai cultori/fautori dello studio puro e scevro da mercificazioni, ma comunque degna di rispetto anche se non condivisa.

E poi domandiamoci: non è proprio grazie a questa filosofia “vergognosamente” concreta, pratica e realistica che gli Stati Uniti d’America dominano il mondo?

Daniele Orla