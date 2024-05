La Fisica dell’Amore, Cardiotrap di Mare Fuori: “Empatizzavo con i docenti, a volte dimentichiamo che sono esseri umani”

L‘attore Domenico Cuomo, Cardiotrap della serie tv “Mare Fuori“, 20 anni, è stato ospite di Vincenzo Schettini, il professore di fisica e content creator volto de La Fisica Che Ci Piace, all’interno del programma di Rai2 “La fisica dell’amore”.

Domenico Cuomo: “Sono stato un bravo studente”

Ecco i suoi aneddoti sull’esperienza a scuola: “Ero un bravo studente. Come prima cosa empatizzavo con i professori, erano anche i miei compagni di classe. Tante volte mi ritrovavo più a parlare con loro che con i miei coetanei. Proprio lì ho capito che i docenti sono esseri umani, come i miei genitori”.

“Da piccoli abbiamo una visione non proprio esatta degli adulti, li vediamo con gli status ma a volte ci dimentichiamo che sono esseri umani”, ha aggiunto.

Schettini: “Sì a test di empatia per docenti”

Il mestiere del docente è una vocazione o no? Chi non lo pensa sbaglia: queste le parole di Vincenzo Schettini, ormai celebre docente di fisica pugliese, conosciuto dal grande pubblico con il nome del suo progetto, “La Fisica Che Ci Piace“, pronunciate ai microfoni della Tecnica della Scuola, presente alla tappa catanese del suo primo spettacolo teatrale, “La Fisica Che Ci Piace – La Lezione Show“, scritto insieme a Paolo Ruffini, in tour fino a luglio in giro per l’Italia.

Schettini ha risposto alle parole del filosofo Galimberti, che ha proposto test di empatia per i docenti: “Vorrei capire come realizzarla, occorre scendere al pratico. Chi dovrebbe fare quei test? Io mi chiedo: ma cosa si dà al docente per farlo diventare tale? Più che corsi e ‘chiacchiere’ facciamo fare qualcosa che sia più pratico. Facciamo vivere al docente l’esperienza pratica di stare in classe. I docenti che insegnano a scuola sanno quanto sia difficile essere insegnante. Più che test farei fare un periodo di apprendimento lungo dentro la scuola, con affiancamento, con stress, per capire se veramente è il proprio ambiente o no”.