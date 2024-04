La Fisica dell’Amore, Alessandro dei Santi Francesi: “Non ho trovato molti prof che mi pungolassero. Ora vorrei laurearmi”

Ieri, 17 aprile, all’interno del programma “La Fisica dell’Amore” di Vincenzo Schettini, il docente e content creator volto del progetto editoriale “La Fisica Che Ci Piace” hanno partecipato I Santi Francesi, il celebre duo musicale formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, rispettivamente classe 1998 e 1997.

Alessandro de Santis ha parlato così del suo periodo a scuola: “Se avessi la possibilità di fare il liceo adesso mi divertirei di più. Non ho trovato molti professori che mi pungolassero. C’è però il caso di un prof di letteratura che ricordo impresso perché ci ha parlato di Leopardi entrando in classe, sbattendo i libri sulla cattedra dicendo ‘Leopardi non era un pessimista’. Non credete a tutti quelli che lo dicono. Mi ha fatto crescere anche musicalmente. Mi piacerebbe molto studiare e prendere una laurea, magari in fisica”.

Mario Francese ha raccontato: “Ricordo un docente di matematica e fisica che al di fuori dei compiti guardava al di là dello studente, a quello che faceva fuori dalla scuola, ricordando che aveva davanti persone e non solo qualcuno che deve rendere”.