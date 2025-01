La Geografia nei Licei: una svolta attesa e nuove richieste per una riforma completa

Dopo quindici anni di attesa, la divisione tra geografia e storia nei licei, sancita dalle nuove Indicazioni Nazionali, rappresenta un importante traguardo per la valorizzazione della geografia come disciplina autonoma. Questo passo avanti segna un riconoscimento della rilevanza della geografia nello sviluppo delle competenze critiche e analitiche degli studenti, ma apre anche la strada a ulteriori necessarie modifiche nel sistema scolastico e nelle classi di concorso.

Tra le richieste principali avanzate da docenti e professionisti del settore, emerge con forza la necessità di assegnare l’insegnamento della geografia nei licei esclusivamente alla classe di concorso A021 (Geografia). Attualmente, infatti, le classi di concorso A011, A012 (esclusa ex A022) e A013 includono ancora la geografia nonostante l’esistenza di A021, una situazione che si ritiene in contrasto con la specializzazione necessaria per garantire un insegnamento approfondito e mirato.



In particolare, si propone:

1-L’assegnazione esclusiva dell’insegnamento della geografia nei licei alla classe di concorso A021, garantendo agli studenti una formazione erogata da docenti specializzati.

2-La revisione delle prove concorsuali e dei corsi abilitanti per le classi di concorso A011, A012 e A013, eliminando la geografia dalle relative prove, ad eccezione della A012 per le scuole medie (ex A022), dove la disciplina continuerà a far parte del curricolo integrato.

3-Il rispetto delle normative vigenti da parte degli istituti scolastici, degli Uffici Scolastici Provinciali (USP) e degli Uffici Scolastici Regionali (USR) nell’assegnazione delle ore di geografia alla classe di concorso A021 nei tecnici, nei professionali e nei licei.



Queste proposte non sono prive di precedenti: nel 2016, una modifica analoga è stata apportata alla classe di concorso A050 con l’esclusione della geografia dalle prove concorsuali e dall’ambito di insegnamento dei docenti appartenenti a questa classe di concorso.

L’obiettivo principale è quello di garantire un’offerta formativa coerente e di qualità, affidando l’insegnamento della geografia a docenti altamente qualificati, con una preparazione specifica nella disciplina. Una riforma strutturale in questa direzione rappresenterebbe un ulteriore passo verso un sistema scolastico più equo ed efficace, capace di rispondere alle esigenze educative degli studenti e valorizzare le competenze dei docenti specializzati.

In conclusione noi docenti A021 sollecitiamo le Commissioni Istruzione di Camera e Senato e i tecnici del Ministero dell’Istruzione ad accogliere queste istanze, per completare un processo di riforma che possa davvero valorizzare la Geografia nei licei.



I docenti di Geografia A021