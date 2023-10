La guerra e i bambini vittime incolpevoli

Vorrei esprimere un mio breve pensiero riguardo al conflitto in atto tra il popolo palestinese e quello israeliano.

Non voglio assolutamente coalizzarmi con l’uno o l’altro popolo, in quanto le cause e le motivazioni per cui si sono spinti da sempre a odiarsi sono troppo profonde e inconcepibili per il mio modo di pensare.

Voglio invece rivolgere il mio pensiero a tutti i bambini immersi in questa guerra come in quella del conflitto russo-ucraino.

A tutti i bambini vittime incolpevoli, abbandonati, soli, usati, stuprati, senza più un’identità, orfani senza più un tetto sotto cui vivere e neppure una scuola, né amici né giochi, nulla, solo un futuro incerto.

A questi bambini che ogni giorno respirano la polvere delle macerie e l’odio della loro gente verso un altro popolo, un odio tramandato da generazione, succhiato dal latte materno fin da neonati.

Un odio che trasuda dai muri delle case e arriva nelle piazze, nelle strade e giunge anche nelle scuole…..

E qui l’odio s’impara, come materia scolastica, anziché l’amore, l’amicizia la tolleranza, s’insegna l’ odio.

E così che i bambini perdono la loro infanzia, la purezza, la gioia, la spensieratezza dei loro primi anni di vita: l’infanzia viene loro negata.

A tal proposito Khaled Hosseini autore del libro “Il cacciatore di aquiloni” ha scritto “Qualcuno dice che in Afghanistan ci sono tanti bambini, sì, è vero, ma manca l’infanzia”.

E come saranno questi bambini di oggi, futuri uomini e donne di domani?

Avranno un fucile in mano, indosseranno una divisa, combatteranno e insegneranno a combattere ai loro figli e coltiveranno odio.

Oggi più che mai a il detto “le colpe dei padri ricadono sui figli” ha un grande significato e risuona prorompente.

Mirella Rigamonti