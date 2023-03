“La matematica non sarà mai il mio mestiere”, la colpa è dei docenti? Per 5 studenti su 10 non è così – RISULTATI SONDAGGIO

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di alcuni esperti intervenuti al convegno “L’insegnamento della matematica: criticità, nuove sfide, idee” che si è svolto giovedì 23 marzo all’Accademia dei Lincei a Roma: una buona fetta delle responsabilità di questa vera e propria idiosincrasia nei confronti della materia sarebbe delle scuole e dei docenti della disciplina. Alcuni accademici hanno sottolineato che la matematica viene insegnata male, perchè viene dato troppo spazio alle regole da imparare a memoria e poco a ragionamenti e concetti.

Da un sondaggio della Tecnica della Scuola, a cui hanno partecipato 830 lettori, è emerso che la metà degli studenti non è d’accordo. La testata specializzata ha chiesto se effettivamente c’è questo problema: dai risultati riscontrati è emerso che il 46.4% degli studenti pensa che i docenti non hanno colpe se la disciplina della matematica non è apprezzata, con alcuni di loro che ammettono che “magari anche noi non studiamo”.

Oltre la metà dei docenti che ha partecipato al sondaggio ha però ammesso che non tutti i colleghi di matematica sanno insegnare la disciplina con il mondo reale e gli usi pratici. Una percentuale simile è quella dei dirigenti scolastici che in quasi la metà dei casi lamenta mancanza di coinvolgimento dei loro allievi da parte dei prof di matematica.

Diverse, invece, sono le risposte delle categorie genitori e “altro”, che hanno dato la colpa ai docenti: rispettivamente il 52.9& e il 43.6%.

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 24 al 28 marzo 2023. Hanno partecipato 830 soggetti. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.