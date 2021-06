Il prossimo 17 giugno alle ore 17:00 il team di supporto di Trinity College London, ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative attivo in oltre 60 Paesi del mondo, organizza un’interessante tavola rotonda online dal titolo “La musica per lo sviluppo delle abilità di lettura degli allievi con dislessia: tra neuroscienze e didattica inclusiva”. Durante l’evento quale si parlerà di come la didattica inclusiva per gli allievi con dislessia possa utilmente avvalersi dei risultati di ricerca delle neuroscienze che stanno esplorando le relazioni tra il network neuronale del linguaggio e quello della musica. Gli studi sulla plasticità cerebrale hanno dimostrato che il training musicale promuove le abilità fonologiche indispensabili all’acquisizione della letto – scrittura e del linguaggio. Fin dalla scuola dell’infanzia, dunque, gli insegnanti possono proporre attività educativo-musicali efficaci per prevenire e compensare le prestazioni deficitarie degli allievi rispetto alle abilità metafonologiche.

Parteciperanno i seguenti relatori:

AMALIA LAVINIA RIZZO

Amalia Lavinia Rizzo è ricercatrice in “Didattica e Pedagogia Speciale” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.

ANNALISA SPADOLINI

Coordinatrice del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti del Ministero dell’Istruzione.

LAURA HABEGGER

Diplomata in Pedagogia e Didattica della Musica Strumentale (chitarra) presso il Conservatorio di Musica di Mar del Plata (Argentina) e in Didattica della Musica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ricopre il ruolo di Senior Academic per la Musica nel team di supporto italiano del Trinity College London.

Per iscriversi:

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4147/

