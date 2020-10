La posizione di Scuola Bene Comune sul reclutamento 2020/21

Noi abbiamo sostenuto che il concorso speciale non andava fatto in pandemia.

Aggiungiamo, se si vuole proprio insistere, che il concorso va immediatamente sospeso, anche perché a breve potremo essere in lockdown totale, perciò bisogna prevedere la sospensione già nel prossimo DPCM.



Inoltre bisogna, con una norma, prevedere prove suppletive, anticipando così i ricorsi.

Noi pensiamo comunque, che il concorso speciale nella scuola secondaria di primo e secondo grado vada ritirato proprio per la fase eccezionale che stiamo attraversando, si tratta di graduare i 64.000 docenti della scuola secondaria che hanno prodotto domanda di partecipazione, prevedendo un 30% di punteggio per i titoli e un 70% per il servizio.



Di questi i primi 32.000 vanno assunti in ruolo con retroattività giuridica 1.9.2020 nella regione in cui hanno fatto domanda, o in altra regione per call veloce.



Ovviamente i concorsi ordinari vanno bloccati nel prossimo DPCM per tutto il 2021.



Scuola Bene Comune