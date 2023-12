La privacy sotto l’albero, ecco alcuni consigli utili anche per le recite di Natale

La recita è sempre un momento tanto atteso, da alunni e genitori, che desiderano tenerne un ricordo indelebile.

È bene ricordare che fotografie e riprese video effettuate dai genitori durante le recite e i saggi scolastici non violano la privacy, purché siano raccolte per fini personali e siano destinate a un ambito familiare o amicale.

L’eventuale pubblicazione su Internet e sui social media richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale dei minori ripresi e comunque l’adozione di accortezze che li rendano non riconoscibili.

Queste sono le raccomandazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha ricordato in una nuova guida dal titolo “La privacy sotto l’albero“.

Molti i consigli utili per tutelare i propri dati personali e la riservatezza durante le festività natalizie, a partire dagli auguri che spesso arrivano sotto forma di cartoline virtuali. Il Garante invita alla prudenza, perché questi messaggi potrebbero anche contenere virus, link a servizi a pagamento, tentativi di phishing e programmi potenzialmente dannosi, come ransomware o software spia.

Altre cautele devono essere poste in essere quando si tratta di foto e video di pranzi, cene e festeggiamenti postate sui social media: non tutti infatti hanno piacere di essere riconosciuti in momenti privati o di far sapere dove e con chi trascorrono le festività natalizie. Quindi, prima di pubblicarli online, è bene accertarsi che gli altri siano d’accordo, soprattutto se si inseriscono anche tag con nomi e cognomi. Particolare attenzione va riservata alle foto e ai video in cui compaiono bambini e ragazzi.

Infine, tra le varie raccomandazioni, il Garante invita ad evitare di pubblicare sui social media informazioni che possano rivelare per quanto tempo si sarà assenti da casa e in quali giorni: potrebbero essere utili a eventuali malintenzionati.