La professione di Mediatore Culturale: ecco in cosa consiste

Scopriamo insieme in cosa consiste la professione e il lavoro di un mediatore culturale/interculturale.

Il mediatore culturale sta diventando una figura sempre più importante nella nostra società, tanto da ammaliare numerosi giovani alle prese con gli studi. Si tratta di un lavoro fermamente stimolante e formativo dal punto di vista personale.

In cosa consiste la professione di Mediatore Culturale

Il mediatore culturale è una figura professionale che svolge la sua attività principale facilitando il collegamento tra persone immigrate appartenenti a culture straniere e associazioni. Il suo ruolo, però, è fondamentale anche all’interno di strutture socio-sanitarie, nonché servizi e istituzioni locali e nazionali. L’obiettivo principale di un mediatore culturale è fornire risposte quanto più adatte alle esigenze di integrazione di ogni singolo individuo

Il ruolo del mediatore nella società di oggi

Il mediatore interculturale è dunque un operatore sociale che svolge attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società locale. Il fulcro della sua professione è promuovere, sostenere e accompagnare entrambe le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche. Ciò è possibile stimolando nel territorio una cultura di accoglienza e integrazione socio-economica, di conoscenza e pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia.

Come diventare Mediatore Culturale

