La progettazione formativa sincrona e asincrona sulla piattaforma gratuita della Tecnica della scuola

Mentre si discute ancora una volta di apertura e chiusura scuole e la didattica a distanza torna ad essere prioritaria in alcune realtà particolarmente colpite dalla variante inglese del Covid, La Tecnica della Scuola rilancia l’iniziativa Progettare una scuola nuova, la piattaforma digitale gratuita che supporta docenti e dirigenti nel lavoro didattico e riorganizzativo con un pacchetto di corsi di formazione.

Per configurare e gestire ambienti di apprendimento integrati on line, per potenziare la didattica digitale a distanza e integrata, per sperimentare nuove dinamiche di lavoro collaborative e altamente inclusive, per progettare l’offerta formativa degli istituti, per facilitare il monitoraggio e la valutazione a distanza sulla classe o sul singolo allievo, per progettare videolezioni in modalità sincrona o asincrona, per fare tutto questo consulta la piattaforma digitale Progettare una scuola nuova.

La piattaforma digitale gratuita

Con 100 ore di formazione gratuita, il quotidiano online di tecnica scolastica, che è anche ente formatore accreditato dal MI, mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado i propri formatori, le cui video lezioni sono disponibili a questo LINK.

L’attestato

A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato all’utente un attestato valido anche ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio del corpo insegnante.

I contenuti dei corsi

Con questa iniziativa La Tecnica della Scuola intende supportare docenti e dirigenti scolastici nella programmazione di classe, nel nuovo curricolo di Educazione civica, nella progettazione dei Pcto, nella didattica digitale integrata; nella valutazione degli apprendimenti; nella certificazione delle competenze; e in ogni altro aspetto della scuola dell’emergenza e non solo.