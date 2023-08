La Sapienza di Roma tra le prime università italiane nel mondo nel 2023

Per il secondo anno l’ateneo romano La Sapienza conferma la sua posizione in vetta alla classifica Academic Ranking of World Universities, uscita il 15 agosto 2023 a cura dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, collocandosi come primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150. (Per saperne di più https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023)

Arwu considera le migliori 1000 università mondiali su un campione di 2500, che è circa un terzo delle 18.000 stimate al mondo. La graduatoria si basa su 6 parametri: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Questi parametri sono poi correlati con lo staff accademico, dando un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%). Le prime 100 università della classifica di Shanghai sono presentate in base alla posizione e al punteggio secondo i parametri utilizzati, mentre le altre sono suddivise in gruppi da 50-100. A livello globale, il primo posto della classifica è occupato da 20 anni dall’Università di Harvard, mentre la Stanford University e il MIT detengono rispettivamente la seconda e la terza posizione.

La prima europea, al quarto posto, è l’University of Cambridge e al settimo la sua eterna rivale, l’ateneo di Oxford. Le prime posizioni, con le eccezioni britanniche citate, sono dominate dalle università nord americane; a livello europeo, oltre al Regno Unito, occupano la scena alcuni atenei svizzeri, ben posizionati tra i primi 50 della graduatoria, e si affacciano numerose università tedesche. Importanti anche le posizioni raggiunte da diverse università israeliane, australiane, scandinave e canadesi. Singapore, Hong Kong e altri atenei orientali si trovano tra i primi cento.

La Sapienza di Roma e le altre università italiane

La Sapienza di Roma ha riconquistato la prima posizione già ottenuta con l’edizione 2022 della classifica e oggi è la prima italiana ad apparire in questa importante graduatoria; tra la 150ma e la 200ma si collocano gli atenei di Padova, Milano e Pisa; Bologna e Torino tra le prime 300.

Il 2023 è stato un anno di grandi risultati per la Sapienza, che si è piazzata in ottime posizioni in diversi ranking internazionali. Tra questi la classifica 2023 per ambiti disciplinari dell’agenzia QS, pubblicata il 22 marzo 2023, che l’ha collocata al 1° posto a livello mondiale in Classics & Ancient History. Qs World University Ranking è la classifica dell’agenzia britannica Quacquarelli Symonds, tra le più importanti in ambito internazionale, che comprende 1.500 università in 104 sedi.

Anche l’edizione 2023, uscita il 1°giugno, della classifica mondiale THE Impact Ranking, certifica il netto miglioramento della Sapienza Università di Roma sui temi dell’Agenda 2030 e colloca l’ateneo romano nella fascia 101-200 sui 1.591 atenei presi in analisi, in netta risalita rispetto alla fascia 201-300 della classifica 2022.

Il Center for World University Rankings ha pubblicato il 10 maggio l’edizione 2023 della propria classifica mondiale annuale, che prende in considerazione 2000 università su 20.531 censite. Sapienza ha confermato la prima posizione in Italia ed è in 116esima posizione al mondo, con uno score di 81.2.