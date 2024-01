La scuola arranca per colpa di disabili, dsa, stranieri: mettiamoli in classi speciali! Galli della Loggia sa che al liceo già non ci sono?

La scuola arranca per colpa di disabili, dsa, stranieri: mettiamoli in classi...

Nel 2023 rimpiangere le scuole speciali, per fortuna scomparse a metà anni Settanta, appare quasi una provocazione. Se però a farlo è un editorialista del primo quotidiano italiano, allora c’è da preoccuparsi. Soprattutto se si inneggia alle classi differenziate, con i “bravi” studenti tutti appassionatamente assieme, e invece i “cattivi” allievi, con limiti d’apprendimento e stranieri da relegare in gruppi a parte in scuole di serie B.

Degli “errori” lessicali presenti nell’“elzeviro” del professore Ernesto Galli della Loggia ha già scritto il nostro Reginaldo Palermo, il quale ha sottolineato, “pur con il rispetto dovuto ad un professore di storia di indubbio prestigio”, perchè il suo intervento contiene“non poche ‘imprecisioni’, oltre che qualche caduta di stile linguistico”.

Ma oltre alla poco perdonabile confusione sulle competenze del docente di sostegno e sui disturbi di apprendimento, non si comprende soprattutto qual è la scuola che vorrebbe Galli della Loggia: forse quella composta da classi differenziate, con gruppi di studenti associati in base ai loro talenti e alle loro problematiche di apprendimento?

A parte il fatto che questo modello scolastico è superato, normativamente e pedagogicamente parlando, esattamente da mezzo secolo, come si fa a pensare di ritornare alla scuola del dopoguerra in una società e una scuola profondamente mutata?

Durante il boom economico degli anni Sessanta, quando ancora si praticava la “pradella” tanto cara al professore Galli della Loggia, gli stranieri in Italia rappresentavano una percentuale ridicola rispetto a quella di oggi. Per non parlare degli alunni con disabilità, che venivano sistematicamente lasciati nelle mura domestiche piuttosto che condotti a scuola. E che dire degli alunni Dsa, riconosciuti per via legislativa da meno di tre lustri?

L’editorialista probabilmente non sa che proprio questi alunni – stranieri, disabili e Dsa – sono gli unici che continuativamente fanno risultare incrementi di iscritti: mentre i normodotati, tra i quali figurano al 99% gli allievi “meritevoli” che – come dice Galli della Loggia – permettono di sviluppare al meglio la didattica e dai quali recepire maggiori risultati in termini di apprendimento, risultano in caduta libera: fanno registrare, ormai, ben oltre 100 mila iscritti in meno l’anno da diverso tempo.

Invece, gli alunni con disabilità si apprestano a raggiungere quota 350 mila, i Dsa una quota simile e poi abbiamo quasi un milione di stranieri che frequentano con regolarità le nostre scuole. In tutto, quindi, parliamo di oltre un milione e mezzo di alunni. Quelli che Galli della Loggia sembra additare come “colpevoli” dei risultati deludenti certificati delle conoscenze in media sempre più ridotte dei nostri allievi in uscita delle superiori, come certificato in modo sempre più evidente dall’Invalsi.

Per comprendere che le cose non stanno così basterebbe ricordare che nei licei, in particolare in quello Classico e Scientifico, gli alunni stranieri, con sostegno o limiti di apprendimento sono presenti in numero ridottissimo (mentre pullulano negli istituti tecnici e professionali): quindi, una sorta di suddivisione tra studenti “migliori” e “peggiori” (a livello di competenze da fare proprie) già esiste.

Peccato, caro professore, che anche dal liceo (dove gli studenti “rallentatori” scarseggiano) escono allievi con competenze, conoscenze e capacità sempre più deludenti (anche se non dappertutto, perché nel Nord-Est ad esempio siamo in perfetta media Ue). E allora? Praticare il modello scolastico auspicato dell’editorialista del Corriere della Sera significherebbe, in definitiva, tornare alle classi ghetto o speciali, senza nemmeno centrare lo scopo.

C’è poi un ultimo aspetto su cui soffermarsi. Che scuola sarebbe quella composta da allievi “simili”, per interessi o dna? Come si potrebbe puntare al potenziamento del ragazzo? La crescita culturale e umana, è risaputo anche a livello scientifico, passa per l’interazione tra diversi: chi sta dietro impara e chi sta avanti sostiene e cresce in parallelo.

Pensare di lasciare nell’aula accanto o di sopra gli allievi disabili, gli stranieri e pure i Dsa gravi sarebbe la peggiore sconfitta: prima di tutto per loro, ma anche per gli studenti con maggiori potenzialità. E per tutti quelli che ancora lottano perché la scuola sia luogo di condivisione e di crescita comune. Ma soprattutto per quelli che pensano che l’inclusione (pur con mille difficoltà) non possa essere derubricata come un mero mito da superare.