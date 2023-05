La scuola le vieta di promuovere il latte alternativo, studentessa intenta causa per violazione della libertà di parola

Le ha negato la possibilità di promuovere il latte non caseario e per questo ha subito una causa per aver violato il diritto alla libertà di parola. Marielle Williamson, una ragazza di Los Angeles, non si è fermata e pretende giustizia dopo che la sua scuola le ha vietato la propaganda su questo prodotto. La notizia è riportata dall’Ansa. A ottobre la ragazza aveva fatto provare ad alcuni compagni di classe il latte di avena, riscuotendo un grande successo, tanto da far chiedere alla scuola il permesso di organizzare un ‘day of action’ per promuovere i benefici del latte vegetale.

Proposta accettata dalla Eagle Rock Hogh School che ha però imposto alla ragazza di illustrare anche i benefici del latte tradizionale. Marielle ha però rifiutato ritenendo l’imposizione fuori luogo e ha così deciso di fare causa all’istituto. Secondo la studentessa la scuola promuoveva il latte caseario con poster e annunci pubblicitari al proprio interno.

Un problema che in realtà sembra più ampio: il latte tradizionale pare stia perdendo consensi specie tra i giovani.