La scuola oltre i confini

Docente di inglese e formatrice in seminari e webinar riguardanti il Pensiero Critico nella formazione degli allievi. Si occupa anche di formazione docenti sui Progetti Europei (Erasmus+ Accreditamento, KA1, KA2). Collabora con l’Indire e il Consiglio d’Europa. È appassionata di teatro per promuovere l’inclusione e il benessere per dipanare problematiche conflittuali e affrontare il disagio scolastico.