Rieccoci! 1° Settembre 2023: la scuola riapre i battenti.

C’è, come ogni anno alla ripresa delle attività scolastiche, al primo collegio dei docenti, una fragorosa, calorosa euforia collettiva. E’ bello ritrovarsi dopo la pausa estiva: rincontrare il proprio dirigente, il personale ATA, ritrovare le colleghe e i colleghi insegnanti. Insieme abbiamo condiviso tante esperienze, tante emozioni. E poi, tra qualche giorno, rincontreremo le ragazze e i ragazzi delle nostre classi.

Ritroveremo i loro sorrisi, i loro sguardi e le loro voci. E poi i nuovi alunni: stupiti e un po’ disorientati, i primi giorni.

Questa è la scuola, ovvero la somma delle storie di tutti, perché tutti siamo stati alunni. Questo è il nostro mondo, la nostra comunità, in cui ciascuno vale tutti, il successo di ognuno è il successo di tutti. E questo dovrebbe fare la scuola, dare un posto a ciascuno.

Un posto bello e accogliente che metta in circolo i pensieri, i sogni, i progetti e che faccia scoprire ai ragazzi qualcosa di sé. Qualcosa di importante. Alcuni colleghi sono andati via, hanno cambiato istituto, città, inevitabilmente.

Poi, il primo giorno di scuola, la campanella suonerà per tutti e le aule prenderanno vita, colore, abitate dai nostri alunni. E, come sempre, noi insegnanti li accompagneremo nel breve tempo che la gioventù ci concede, per cercare insieme a loro, insieme alle ragazze e ai ragazzi che ci vengono affidati – con gioia, fatica, passione, dubbi e speranze – il senso della vita e un posto nel mondo.

La scuola siamo noi.

Buon anno scolastico a tutti!

Leandro Janni