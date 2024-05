“La scuola va alla guerra? Comprendere i conflitti, educare alla pace”: il convegno dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole

L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, in collaborazione con l’associazione Per la Scuola della Repubblica OdV, organizza a Roma per il prossimo 10 maggio un convegno nazionale di aggiornamento dal titolo “La scuola va alla guerra? Comprendere i conflitti, educare alla pace”.

Il seminario è dedicato al personale della scuola, ma aperto a chiunque desideri partecipare, sia in presenza che online, per riflettere sugli attuali scenari di guerra e sulla crescente militarizzazione degli spazi di istruzione.

L’Osservatorio ha nei suoi principi fondativi quello di contrastare la presenza dei militari all’interno delle scuole, contrastare quella che chiamano con orgoglio la cultura della difesa, attraverso la quale i militari presentano sempre il lato buonista della loro opera, a servizio della cittadinanza, portatori di valori quali la Patria e il sacrificio per essa, tutti valori ben radicati nella cultura patriarcale di cui gli eserciti sono una delle maggiori espressioni.

Da anni, con protocolli d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e della Difesa, le Forze Armate e le Forze di Polizia, sostituendosi alle/ai docenti, entrano nelle scuole in qualità di “formatori” tenendo lezioni su vari argomenti (dall’inglese affidato a militari USA a tematiche inerenti legalità e violenza di genere, uso di droghe, bullismo…); accolgono tantissimi alunni e alunne impegnati nei PCTO, organizzano visite a basi militari o caserme. Riteniamo che tali attività nascondano il vero scopo degli apparati militari, ovvero il tentativo di “normalizzare” la guerra, e il sostegno ai gruppi economici dell’industria degli armamenti (l’italiana Leonardo).

Siamo al contrario convinte/i che la funzione educativa della scuola – secondo la nostra Costituzione che all’articolo 11 “ripudia la guerra” – dovrebbe essere quella di educare alla convivenza civile, alla mediazione ed alla risoluzione pacifica degli inevitabili conflitti.

Discuteremo di tutto questo il 10 maggio con i relatori del nostro convegno (vedi locandina in allegato),

Termineremo i nostri lavori con un’Assemblea Nazionale in presenza il giorno successivo, 11 maggio, aperta, nella quale le/gli aderenti dell’Osservatorio faranno il punto sulle attività svolte in questo ultimo anno e programmeranno il lavoro futuro.

Vi invitiamo a partecipare e a darne notizia sui vostri canali all’opinione pubblica.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO