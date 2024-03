La Società Dante Alighieri e il Ministero dell’Università annunciano corsi gratuiti per i rifugiati

La lingua italiana come approdo sicuro per la piena integrazione con la nostra cultura e per usare l’italiano al fine di proseguire negli studi universitari.

Ora sarà possibile, grazie a un accordo tra la Società Dante Alighieri e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), iscrivendosi i alla prima edizione dei corsi gratuiti di lingua italiana per studenti, docenti, insegnanti e dipendenti di atenei, conservatori e accademie di belle arti italiani, titolari di protezione internazionale, speciale o temporanea.

Gli iscritti che avranno completato la loro candidatura entro il 31 marzo sulla pagina del progetto (https://campagne.dante.global/dante-protezione-internazionale), avranno accesso a un corso gratuito di 20 ore a settimana e al relativo materiale didattico.

Le lezioni inizieranno a maggio, saranno erogate a distanza tramite la piattaforma Dante.global (in parte in modalità sincrona e in parte asincrona) e modulate sulla base delle competenze pregresse in lingua italiana (secondo i livelli del QCER A1, A2, B1, B2), con un programma che include anche contenuti sui temi dell’educazione civica e del mondo universitario.

Al termine delle lezioni, i corsisti potranno sostenere gratuitamente l’esame di certificazione PLIDA del proprio livello linguistico.

Il progetto ha l’obiettivo di fare acquisire agli studenti le competenze linguistiche necessarie a proseguire il proprio percorso accademico, favorendone altresì l’integrazione linguistica.