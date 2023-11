Gentilissimi, volevo esprimere quanto ho trovato bello e vero il concetto espresso magistralmente da Philippe Merieu nell’articolo della Tecnica: Non c’è vera scuola senza una moratoria condivisa delle certezze e delle invettive. Philippe Meirieu sul suo ultimo saggio.

E aggiungo: gentilezza e rispetto vanno difesi, la violenza è figlia della prepotenza, in ogni luogo; davanti ad essa bisogna dire NO, non nì, forse…; dire NO con forza, senza violenza, tutti insieme, ognuno a suo modo.

Se qualcuno subisce una prepotenza, in qualunque luogo, la colpa, o, se vogliamo, la responsabilità è di chi ha commesso la prepotenza/violenza non di chi l’ha subita.



Silvia Bacchelli