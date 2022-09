La volpe si racconta: una storia per bambini basata sul Metodo analogico

Libro, pensato per diffondere il cosiddetto “Metodo Analogico”, fare leva cioè sull’intuito dei bambini per trasformare l’apprendimento in un gioioso volo di scoperta, “La Volpe si racconta. Una storia una famiglia”, Erickson, 12,00 euro, di Camillo Bortolato, insegnante e pedagogista, è una fiaba moderna incentrata sulle esperienze di crescita di una volpina. Storia tenue e leggera per bambini della scuola primaria, che narra le vicende, talvolta tragiche talvolta gioiose, del piccolo animale dalla sua comparsa al mondo alla genitorialità, dopo il fortuito incontro con una volpe maschio.

Sui loro destini, più che la natura, incombono le malefatte dell’uomo, coi suoi egoismi e le sue stranezze, per cui risulta l’avversario più temibile e nefasto, quello da cui più di tutti bisogna stare lontano.

Diviso in 28 brevi capitoli, l’autore l’ha pensato per veicolare appunto il suo metodo di lettura e di comprensione dell’italiano, cercando di fare scoprire ai bambini come sia facile e naturale cominciare a leggere.

Non corredano tuttavia il testo, per completare questo percorso didattico, l’Abecedario con delle lettere speciali, da leggere e scoprire insieme, mentre la collana nel quale è inserito si chiama “Piccola biblioteca di Pitti”.

L’autore intende dunque formulare, seppure i dettagli si trovano in altre fonti, la strada più semplice e più facile per imparare a leggere e scrivere. Una proposta che “applica il metodo analogico all’apprendimento della lettura e della scrittura e nasce proprio dall’esigenza di alleggerire il peso della scuola per i bambini, i genitori e gli insegnanti. Estende all’italiano gli stessi principi di essenzialità perseguiti in matematica e il ricorso a strumenti di apprendimento validi e significativi per tutti i bambini”.