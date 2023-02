L’agricoltura tra innovazione e sostenibilità: proseguono i webinar del Progetto ParteciPAC22 di Image Line

Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del progetto ParteciPAC22, cofinanziato dall’Unione Europea.

Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

È da poco entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comune (PAC), l’insieme di norme e misure che l’Europa mette in atto per sostenere il settore primario e gli agricoltori verso un futuro più sostenibile, in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo e della strategia Farm to Fork.

Grande risalto nella nuova PAC – che sarà in vigore fino al 2027 – viene dato al tema dell’agricoltura 4.0 e della sostenibilità ambientale e sociale.

Conoscere meglio la PAC e le sue implicazioni sull’attività agricola e su tutta la società è proprio l’obiettivo del progetto ParteciPAC22, che in una serie di webinar gratuiti rivolti agli studenti degli istituti agrari – ma non solo – affronta il tema dell’evoluzione del settore sotto diversi punti di vista e con il prezioso contributo di esperti e ricercatori.

A questo LINK il calendario completo dei prossimi appuntamenti online; il primo è in programma per il prossimo mercoledì 15 febbraio e si parlerà di tracciabilità e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie come la blockchain, che permettono al consumatore finale di accedere a informazioni utili e garantite relative al prodotto che sta acquistando.

Si proseguirà poi, nel mese di marzo, con un webinar dedicato all’agricoltura di precisione, sempre più indispensabile per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza delle attività agricole, per concludere in aprile con un focus sull’importanza dell’agricoltura per il tessuto sociale in particolare delle aree rurali.

In cosa consiste il Progetto ParteciPAC22

Cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma IMCAP, ParteciPAC22 è un progetto promosso da Image Line – PMI Innovativa che sviluppa soluzioni digitali integrate per l’agricoltura – con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della PAC nel supportare il settore agroalimentare nella transizione ad un modello di sviluppo più sostenibile a beneficio degli agricoltori e dell’intera società.

Sul sito dedicato al progetto (www.partecipac.eu) sono disponibili articoli di approfondimento, video e interviste, due serie podcast – una dedicata a giovani agricoltori e una pensata per gli studenti – oltre alle registrazioni dei webinar già svolti.

ParteciFARM – IMAGE your farm on LINE

Fra le iniziative di ParteciPAC22 è inserita anche la Call for Ideas “ParteciFarm – IMAGE your farm on LINE”, ovvero una competizione tra gruppi/classi delle scuole secondarie di secondo grado, che prevede l’ideazione di un’azienda agricola ideale, che grazie all’uso virtuoso delle risorse dell’Europa possa rappresentare un nuovo modo di fare agricoltura.

Gli studenti potranno così mettersi in gioco per tradurre nella pratica i concetti e i temi affrontati nei webinar, video, articoli e podcast di ParteciPAC22.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO