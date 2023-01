Latino a scuola per tutti? Appello ai dirigenti scolastici

Signor / Signora preside del liceo classico,

è molto probabile che diversi vostri alunni/alunne insegnino ora nelle scuole medie. Abbastanza facilmente occupano la cattedra di lettere.

PROPOSTA: si cerchi si contattare almeno gli ex alunni degli ultimi anni che certamente hanno anche un indirizzo di posta elettronica per chiedere loro di attivarsi alla applicazione pratica della legge n. 275 del giorno 8 marzo 1999. Questa legge autorizza “il Collegio dei docenti a potenziare discipline nel limite massimo del 20% del monte-ore. Alla luce di questo, il collegio dei docenti di una scuola secondaria di primo grado può prevedere anche [parole testuali dell’ex ministro Patrizio Bianchi nella lettera inviatami il giorno 11 febbraio 2022] l’insegnamento del latino per tutti.”

Signor/ Signora preside, come vede la scuola ha già in mano lo strumento legale per indurre la conoscenza delle basi della lingua latina a tutti.

QUALI VANTAGGI?

1) Certamente un incremento della cultura: chi avrà il coraggio di dire che la conoscenza delle basi della grammatica latina non è cultura?

2) Un progressivo e sereno avvicinamento all’apprendimento di qualcosa che certamente affascina i ragazzi.

3) Da ultimo ma non per ultimo, forse un maggior numero di alunni delle medie sarà stimolato dalla curiosità di accedere alla iscrizione presso un liceo classico.

Signor/Signora preside, cerchi di rintracciare gli ex alunni che ora insegnano nelle scuole medie e li inviti ad attivarsi per l’applicazione di questa legge n. 275: vedrà che essi ringrazieranno .

Sono a disposizione per ulteriori delucidazioni.

Associazione “PRO LATINITATE”

Romano Nicolini

Email: [email protected]