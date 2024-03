Laurea europea proposta dalla Commissione Eu: “Ridurrebbe la burocrazia e permetterebbe programmi comuni”

Una vera laurea europea su base volontaria, riconosciuta in automatico in tutti i Paesi membri. E’ quanto si prefigge . la Commissione europea che in questi giorni ha proposto tre iniziative per promuovere la cooperazione transnazionale tra le università e la mobilità degli studenti universitari.

Da Bruxelles sottolineano come il progetto per una laurea europea sia l’avvio ad “un nuovo tipo di programma congiunto, basato su una serie comune di criteri, concordata a livello Ue”. Ed ancora, la laurea europea “ridurrebbe la burocrazia e permetterebbe agli istituti di istruzione superiore di diversi Paesi di cooperare senza soluzione di continuità e di istituire programmi comuni”.

L’esecutivo Ue prevede di lanciare nel 2025 “progetti di percorsi di laurea europei” nell’ambito del programma Erasmus+.