Laurea/Diploma + 24 CFU: nuova pronuncia favorevole presso il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord

Con una recentissima sentenza, il Tribunale di Napoli Nord accoglie il ricorso promosso da MSA scuola e patrocinato dallo studio legale Ricorsi Scuola (Avvocati Zinzi e Bongarzone), consentendo ad un docente di entrare a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Dopo le ultime due pronunce favorevoli presso i Tribunali di Cosenza e Parma, questa volta è il Tribunale di Napoli Nord che, con una recentissima sentenza, riconferma il valore abilitante del titolo di accesso ad una classe di concorso (laurea o diploma), unitamente ai 24 crediti formativi nelle materie psico-antropo-pedagogiche. Come risultato, un ricorrente entra a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ossia quella riservata ai docenti abilitati.

Secondo il giudicante, infatti, “il ricorrente, in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato, che consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, ed è quindi in possesso dei requisiti per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservato agli abilitati”.

In altre parole, il giudice riconosce che il titolo accademico, unito ai crediti formativi, equivale all’abilitazione. Come conseguenza, il ricorrente è stato inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso per cui era inserito nella fascia precedente (la terza).

“Dopo le numerose sentenze favorevoli ottenute, le possibilità di un esito positivo sono sempre più concrete e costituiscono l’unico modo attraverso cui un docente in possesso di laurea e 24 CFU può vantare il proprio diritto all’abilitazione, visto che ad oggi il Miur non lo riconosce” afferma il Prof. Luciano Scandura, responsabile di MSA comparto scuola.

