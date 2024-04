Lavoro estivo per studenti: ok del ministero del lavoro

“Legacoop Romagna accoglie con favore la possibilità che gli studenti minorenni delle superiori siano impiegati in un lavoro estivo col contratto di apprendistato stagionale, anche in settori diversi dal proprio percorso di istruzione”. È questo il risultato del via libera concesso dal Ministero del lavoro all’utilizzo del contratto di apprendistato stagionale anche per ragazzi minorenni.

Si tratta, secondo Legacoop, di una prima risposta concreta all’esigenza di tornare a vedere impegnati all’interno di un percorso formativo normale, migliaia di ragazze e ragazzi che, assieme alle loro famiglie, vogliono iniziare a contribuire al futuro delle nostre imprese.

Oltre il 40% delle cooperative, infatti, sia in Romagna che a livello nazionale, pone il reperimento del personale fra le maggiori criticità del momento, a tutti i livelli e le mansioni, offrendo dunque opportunità occupazionali a più di 3.000 persone: ragazze e ragazzi che vorranno accettare la sfida di un lavoro stagionale rispettoso dei contratti nazionali, di orari codificati con precisione, di mansioni non improvvisate.